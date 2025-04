Trump esalta Meloni: 'Tutti la amano'. E accetta invito a Roma

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha “preso d’assalto” l’Europa. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante il bilaterale con la premier alla Casa Bianca. “È un onore averla qui, sta facendo un lavoro fantastico”, ha affermato, aggiungendo che “tutti la amano e la rispettano. E’ diventata una amica e il rapporto tra i nostri Paesi è ottimo: abbiamo parlato di commercio e di molti altri temi a pranzo”, ha detto, aggiungendo che è una “persona speciale”. Per Meloni la visita a Washington è una occasione per “rafforzare il nostro legame e la nostra amicizia” ma anche per discutere opportunità di cooperazione nei campi della difesa, dell’economia, dello spazio e dell’energia.

La premier ha voluto sottolineare come Italia e Stati Uniti abbiano “posizioni comuni su una serie di temi, come il contrasto all’immigrazione irregolare e alle droghe sintetiche”. “L’Italia incrementerà le importazioni di gas naturale liquefatto (Gnl) dagli Stati Uniti. Abbiamo parlato anche delle opportunità nel settore del nucleare”, ha detto ancora Meloni.Meloni ha anche detto di aver discusso del fatto “che l’Italia sta mantenendo i suoi impegni perché arriverà al prossimo vertice della Nato con il 2 per cento sul Pil per le spese della difesa, questo perché siamo una nazione seria. Siamo consapevoli che la difesa sia importante per il futuro”. La premier ha detto anche “non abbiamo parlato di Starlink, abbiamo parlato di difesa, di spazio, di essere insieme per le missioni su Marte, ma non abbiamo parlato di Starlink”.

A proposito di Ucraina “penso che ci sia stata un’invasione e che l’invasore sia stato Putin e la Russia ma insieme vogliamo lavorare e stiamo lavorando per arrivare ad una pace giusta e duratura” ha detto ancora Meloni. Trump ha aggiunto che avranno “molto presto” notizie da Mosca sulla guerra e che “l’accordo tra Stati Uniti e Ucraina sui minerali e le terre rare sarà firmato giovedì prossimo”.La presidente del Consiglio all’arrivo alla Casa Bianca ha dichiarato di essere a Washington per “invitare in Italia” il presidente Trump per una “visita ufficiale” e il presidente degli Stati Uniti ha accettato l’invito per il “prossimo futuro. Considererò anche la possibilità di un incontro con l’Europa: il mio obiettivo è rendere l’Occidente di nuovo grande”.Parlando di migranti Meloni ha aggiunto che l’Italia sta lavorando per contrastare i flussi migratori illegali: “Avete visto le politiche dell’Ue e come stanno cambiando. Ora si parla di come fermare l’immigrazione illegale. Lavoriamo con i paesi di transito e alle regole sul rimpatrio. Le cose stanno cambiando anche grazie all’Italia. Io sono ottimista su questo”.