Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Incontro Trump-Putin: su di loro gli occhi del mondo

Incontro Trump-Putin: su di loro gli occhi del mondo

Giunti ad Anchorage per l'incontro sulla crisi Ucraina. Trump ha applaudito a Vladimir Putin al suo arrivo ad Anchorage alzando il pollice in segno di saluto. Lo zar ha ricambiato con un caloroso sorriso. Poi insieme in Limusine. Incontro iniziato alle 21,30 ora italiana

1 minuto di lettura
Nessuna dichiarazione all'arrivo e alla prima foto di rito. Donald Trump e Vladimir Putin dopo essersi salutati (il primo con un cenno di applauso e il secondo con un sorriso), sono saliti in macchina insieme su una limousine. I due leader saliti sull'auto che li attendeva all'aeroporto della Joint Base Elmendorf-Richardson.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Crisi Ucraina: Trump e Putin si incontreranno alle ore 21

Crisi Ucraina: Trump e Putin si incontreranno alle ore 21

Trump: 'Se Putin non accetta fine della guerra ci saranno gravi conseguenze'

Trump: 'Se Putin non accetta fine della guerra ci saranno gravi conseguenze'

Trump: 'Zelensky non sarà all’incontro con Putin'

Trump: 'Zelensky non sarà all’incontro con Putin'

Davvero Trump sta facendo l'America ancora grande?

Davvero Trump sta facendo l'America ancora grande?

La sottomissione politica

La sottomissione politica

Se suoni nel teatro sbagliato, sei un fascio-putiniano

Se suoni nel teatro sbagliato, sei un fascio-putiniano

Articoli più Letti Italia e Stati Uniti rifiutano le nuove norme pandemiche dell’OMS: le ragioni di una scelta condivisa

Italia e Stati Uniti rifiutano le nuove norme pandemiche dell’OMS: le ragioni di una scelta condivisa

Chikungunya, 900 casi in Francia. Oms lancia allarme epidemia

Chikungunya, 900 casi in Francia. Oms lancia allarme epidemia

Viaggia in autobus con la figlia di 2 anni chiusa in valigia: arrestata

Viaggia in autobus con la figlia di 2 anni chiusa in valigia: arrestata

Centri d’accoglienza in Albania, Corte di Giustizia Ue boccia governo Meloni

Centri d’accoglienza in Albania, Corte di Giustizia Ue boccia governo Meloni

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli Recenti Barca con migranti si ribalta a Lampedusa, almeno 20 morti

Barca con migranti si ribalta a Lampedusa, almeno 20 morti

Paragonò la Russia al Terzo Reich: Mattarella finisce nella lista nera di Putin

Paragonò la Russia al Terzo Reich: Mattarella finisce nella lista nera di Putin

Gaza, genocidio continua nell'indifferenza del mondo: Israele attacca un campo profughi. Almeno 30 i morti

Gaza, genocidio continua nell'indifferenza del mondo: Israele attacca un campo profughi. Almeno 30 i morti

E' morto a 71 anni Hulk Hogan, fatale un arresto cardiaco

E' morto a 71 anni Hulk Hogan, fatale un arresto cardiaco