Incontro Trump-Putin: su di loro gli occhi del mondo
Giunti ad Anchorage per l'incontro sulla crisi Ucraina. Trump ha applaudito a Vladimir Putin al suo arrivo ad Anchorage alzando il pollice in segno di saluto. Lo zar ha ricambiato con un caloroso sorriso. Poi insieme in Limusine. Incontro iniziato alle 21,30 ora italiana
Italia e Stati Uniti rifiutano le nuove norme pandemiche dell’OMS: le ragioni di una scelta condivisa
Chikungunya, 900 casi in Francia. Oms lancia allarme epidemia
Viaggia in autobus con la figlia di 2 anni chiusa in valigia: arrestata
Centri d’accoglienza in Albania, Corte di Giustizia Ue boccia governo MeloniArticoli Recenti
Barca con migranti si ribalta a Lampedusa, almeno 20 morti
Paragonò la Russia al Terzo Reich: Mattarella finisce nella lista nera di Putin
Gaza, genocidio continua nell'indifferenza del mondo: Israele attacca un campo profughi. Almeno 30 i morti
E' morto a 71 anni Hulk Hogan, fatale un arresto cardiaco