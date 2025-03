Von der Leyen: 'Accelereremo consegna di armi e munizioni all'Ucraina'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'L’Europa affronta un pericolo chiaro e immediato; dobbiamo essere in grado di difenderci e mettere l’Ucraina in una posizione di forza'. Così la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un post sulla rete sociale X. Il messaggio è stato pubblicato a corredo di un video con le immagini dell’avvio a Bruxelles di un Consiglio europeo straordinario. Secondo Von der Leyen 'con il nostro piano ReArm Europe, accelereremo la consegna di armi e munizioni all'Ucraina. Stiamo rendendo più sicuro l'intero continente'.

La presidente della Commissione si è intrattenuta a parlare anche con Volodymyr Zelensky, capo di Stato dell’Ucraina, invitato al Consiglio.



'Caro Antonio, Cara Ursula, voglio ringraziare tutti i leader europei per questo forte segnale di sostegno giunto dal Consiglio'.

Inizia così il punto stampa di Volodymyr Zelensky davanti ai giornalisti a Bruxelles, a margine del Consiglio straordinario sulla difesa europea e sull’Ucraina. Al fianco del rappresentante di Kiev, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio Antonio Costa. Quest’ultimo ha convocato il vertice all’indomani dell’annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulla sospensione gli aiuti militari americani a Kiev, condizionandoli a “una collaborazione alla pace” da parte del suo governo.Parallelamente, continua il dialogo con la Russia per raggiungere un accordo di pace, che allarma sia l’Ucraina che i suoi alleati, dal momento che Trump non ha garantito il nodo dell’integrità territoriale del Paese, occupato da truppe russe nelle regioni del Donbass. Venerdì poi, lo scontro allo Studio Ovale tra il capo della Casa Bianca e il suo vice James David Vance, da un lato, e Zelensky, dall’altro.Il presidente ucraino a Bruxelles ha continuato evidenziando che il “sostegno” da parte dell’Unione Europea è “giunto sin dall’inizio della guerra fino a quello che è successo in questo ultimo periodo e la scorsa settimana”. Zelensky ha aggiunto: 'Siete rimasti con noi e naturalmente da parte di tutti gli ucraini, per l’intera nazione, c’è grande apprezzamento. Siamo consapevoli di non essere soli. Anzi, lo riusciamo a sentire'.