Colosso farmaceutico Pfizer annuncia: 'Nostro vaccino funziona al 90%'

Il vaccino anti-Covid sviluppato dalla casa farmaceutica Pfizer e BioNTech è risultato efficace nel prevenire il 90% delle infezioni durante la fase 3 della sperimentazione, in corso. Lo ha annunciato poco fa il presidente della Pfizer, Albert Bourla. La previsione è quella di produrre entro la fine dell'anno dosi del vaccino contro il Covid-19 sufficienti a immunizzare fino a 20 milioni di persone. Il vaccino è adatto alle persone tra i 16 e gli 85 anni, ma ne serviranno due dosi. Anche la distribuzione non è semplice: le dosi andrebbero infatti mantenute a meno 80 gradi fino alla somministrazione. Freezer così potenti, in molte zone anche d'Italia ad esempio non sono presenti in modo capillare. Entro il mese, o al massimo a dicembre, sono attesi anche i dati di altri due vaccini: AstraZeneca con Oxford e della americana Moderna. La notizia di Pfizer ha fatto volare le borse di tutto il mondo, Piazza Affari compresa. Il Ftse Mib alle 13.40 segna +5.3%.