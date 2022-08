Covid: negli USA stop anche alle raccomandazioni su quarantene e distanziamento

Negli Stati Uniti stop alle raccomandazioni relative al distanziamento sociale e all'auto isolamento dopo essere entrati in contatto con una persona contagiata, per ridurre il rischio di contrarre il Covid-19. I Centers for Disease Control and Prevention, la massima autorità sanitaria Usa, hanno modificato le proprie linee guida anti-Covid, che ora si concentrano sulla protezione dei soggetti fragili a rischio di sviluppare forme gravi della malattia. I Cdc hanno revocato le raccomandazioni relative al distanziamento sociale di almeno 1,8 metri, un passaggio dalle linee guida in vigore sin dai primi giorni della pandemia. Le nuove raccomandazioni, inoltre, non consigliano l'auto isolamento per le persone che sono state esposte al Sars-Cov-2 ma che non sono infette. Cambiamenti che sono un chiaro segnale di come sia cambiata la gestione del virus dall'inizio della pandemia ad oggi.Restrizioni e raccomandazioni che permangono in Italia.