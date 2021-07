Picco di contagi a Cuba e scoppia la protesta contro il governo

'Libertà' e 'abbasso la dittatura': centinaia di cubani sono scesi in piazza questa domenica in varie province del Paese, nella più grande protesta messa in piedi sull'isola negli ultimi 60 anni. Il presidente Miguel Díaz Canel ha invitato i sostenitori del governo a scendere in strada per 'affrontare' i manifestanti e diversi video sui social media hanno mostrato agenti militari e in borghese contro coloro che protestavano nella cittadina di San Antonio de los Baños, nel sud-ovest dell'Avana, per poi estendersi ad altri, da Santiago de Cuba, a est fino a Pinar del Rio.Negli ultimi tempi la situazione economica dell’isola cubana si è aggravata complice la pandemia, il crollo del turismo e le numerose misure sanzionatorie emesse dal governo Usa. I manifestanti protestano soprattutto per i le recenti interruzioni di energia elettrica.Non solo. L'isola di Cuba ieri ha registrato un nuovo picco di contagi Covid, con 6.923 nuovi casi e 47 morti. Dall'inizio della pandemia le infezioni sono state 238.491 e i decessi 1.537. 'Si tratta di cifre allarmanti che aumentano ogni giorno', ha detto l'epidemiologo a capo del ministero della Salute, Francisco Duran.