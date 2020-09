Sospesi i test del vaccino su cui punta l'Italia: reazioni avverse

'Il gruppo farmaceutico AstraZeneca ha annunciato una sospensione globale dei test clinici per il suo vaccino sperimentale contro il covid-19, vista la comparsa di complicazioni in un partecipante al programma'. Lo scrive questa mattina il Corriere della Sera sul proprio sito. 'Il gruppo, associato all’Università di Oxford - si legge - ha fatto sapere che il protocollo è scattato di fronte a una reazione avversa seria e non spiegabile e che è stata dunque decisa autonomamente la sospensione per consentire le opportune verifiche da parte di una commissione indipendente'.Non sarebbe ancora chiara la natura della reazione avversa registrata. L’azienda comunque ha deciso di bloccare i test