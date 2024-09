Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Questa iniziativa ha il merito di ricordare una verità storica che i media mainstream e la classe politica, con alcune eccezioni, sembrano avere dimenticato - recita la Terra dei Padri -. La guerra per i cittadini di Donetsk è iniziata nel 2014, quando alle richieste di autonomia e di preservazione dell'identità fatta dalla popolazione russofona la giunta golpista di Kiev rispose mandando la Guardia Nazionale a bombardare il centro cittadino, facendo decine dj vittime civili già nel 2014 ed iniziando, di fatto, la guerra che prosegue tutt'ora. La stessa cosa successe a Lugansk, a Mariupol e in altre città del Donbass. La storia non si può cambiare, gli aggrediti furono gli abitanti del Donbass, gli aggressori i militari ucraini che il governo inviò a reprimere una ribellione pacifica che non aveva causato nessuna vittima. Questa verità storica deve essere sempre tenuta presente, nella ricerca di quella necessaria ed agognata pace che speriamo arrivi il più presto possibile'.