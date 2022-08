'Addio mascherine in classe: quando a maggio il ministero ci disse no'

Addio Dad in caso di positivi in classe, mascherine solo per gli alunni a rischio di sviluppare forme gravi e stop all'obbligo di vaccino per i professori. La circolare con le misure standard di prevenzione anti-Covid, inviata venerdì dal ministero dell'Istruzione a tutti gli istituti in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico rappresenta una svolta ( qui l'articolo ).'A scuola senza mascherine, il Governo finalmente ci ha ascoltato. Era l'11 maggio quando personalmente venni ricevuto a Roma dal vicecapo di gabinetto del ministro Speranza con una rappresentanza Italexit per chiedere di porre fine all'utilizzo delle mascherine a scuola. Stessa richiesta posta una settimana prima al ministero dell'istruzione. Un obbligo che fino ad oggi era stato imposto di fatto solo sui bianchi di scuola e sui mezzi pubblici. Nemmeno al cinema erano più obbligatorie - spiega il modenese Robby Giusti -.