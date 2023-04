Covid, mascherine in ospedale: a Modena da domani… non cambia nulla

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Da domani l’obbligo di indossare la mascherina negli ospedali sarà valido solo all’interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura. Negli altri reparti sarà la Direzione sanitaria a decidere, così come negli ambulatori e negli studi medici. E’ quanto prevede l’ordinanza emessa dal ministro della Salute Orazio Schillaci, che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2023.



Ebbene, a Modena la Direzione sanitaria del Policlinico ha interpretato l'ordinanza in modo restrittivo.

Ecco cosa stabilisce una comunicazione inviata oggi ai medici.

'In data 28.4.2023 il Ministro della Salute ha emanato una ordinanza che ha fornito indicazioni in merito all’utilizzo delle mascherine nelle Strutture sanitarie ed alla esecuzione dei tamponi per la ricerca di Sars-CoV-2, i cui aspetti applicativi sono demandati anche agli indirizzi delle istituzioni regionali.



In attesa delle indicazioni regionali, finalizzate anche a garantire una omogenea ed uniforme applicazione delle nuove disposizioni da parte delle Aziende sanitarie, in coerenza con i contenuti dell’ordinanza ministeriale che mira alla garanzia della salute dei “pazienti fragili, anziani o immunodepressi” che rappresentano un’utenza ampiamente diffusa nelle strutture assistenziali ospedaliere, si comunica quanto di seguito:restano valide le indicazioni attualmente in essere in merito all’utilizzo delle mascherine da parte degli operatori sanitari;restano valide le indicazioni in merito all’esecuzione dei test diagnostici per infezione da SARS-CoV-2;restano valide le indicazioni attualmente in essere in merito all’utilizzo delle mascherine da parte degli utenti/visitatori all’interno dei reparti di degenza e nelle aree di Pronto Soccorso;rispetto alle aree diverse da quelle sopra indicate, tra le quali si ricomprendono anche le sale d’aspetto ambulatoriali, come previsto dal comma 2 dell’ordinanza ministeriale, si dispone l’obbligo di utilizzo della mascherina da parte di operatori sanitari e visitatori, a fronte di manifesta sintomatologia respiratoria.Alla luce di quanto espresso in precedenti comunicazioni regionali rispetto alla considerazione della fragilità dei pazienti accolti nel contesto ospedaliero, si conferma una forte raccomandazione all’utilizzo di mascherine anche all’interno di tutti gli spazi comuni ospedalieri non sanitari; i dispositivi potranno quindi continuare ad essere forniti ai visitatori/accompagnatori in ingresso che ne siano sprovvisti'.Foto Italpress