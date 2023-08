Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Ringrazio il Commissario straordinario Figliuolo e il Governo che promette e mantiene: questa mattina il Commissario ha proceduto al finanziamento e a porre le indicazioni per ottenere le somme richieste dagli enti locali per gli interventi realizzati e da ultimare in regime di somma urgenza per far fronte all'emergenza provocata dall'alluvione di maggio: spese quantificate in 289 milioni di euro - afferma il senatore Barcaiuolo -.Di questa somma, 5 milioni di euro sono destinati alla nostra provincia di Modena, a causa di frane, smottamenti e piene che hanno messo a dura prova il nostro territorio, dalla Bassa all’appennino. Mentre le opposizioni, dagli altari delle Feste dell’Unità, gettano fango e maldicenza sull’operato della maggioranza, il Governo centrale sblocca la prima tranche di fondi per i lavori più urgenti e infrastrutturali. La sinistra tutta e in particolare la segretaria Schlein farebbero bene a chiedersi se la stessa Regione Emilia-Romagna abbia fatto a sufficienza per i suoi territori, oltre la rabbia per il mancato accordo sul nome del Commissario. La sinistra ha perso tempo a chiedere l’ennesime poltrone: Nonostante l’inerzia della Regione a guida Partito Democratico, il governo continua a essere accanto alla nostra Regione'.