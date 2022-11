Alternativa popolare, Alberto Bosi è il nuovo coordinatore regionale

Alberto Bosi dopo l'addio alla Lega di Modena è stato nominato nuovo coordinatore regionale per l’Emilia Romagna di Alternativa Popolare. 'Desidero ringraziare il presidente Nazionale Paolo Alli e il coordinatore Nazionale Stefano Bandecchi per l’incarico affidatomi di coordinatore regionale per l’Emilia Romagna di Alternativa Popolare - afferma Bosi -. Alternativa Popolare, che fa parte della grande famiglia del Partito Popolare Europeo e della coalizione di centrodestra in Italia, cercherà di rappresentare quel grande popolo moderato che in Italia è maggioranza e che ha fatto grande l’Italia a partire dalle famiglie e dalle imprese. Penso che Alternativa Popolare in futuro potrà dare un contributo importante in questa direzione e per questo ho deciso di mettermi al servizio pur conscio delle difficoltà di iniziare una nuova avventura'.