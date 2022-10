Lega Modena choc, se ne va il capogruppo e commissario uscente Bosi

'Dopo settimane di riflessione e dopo un confronto con diversi amici ho preso l’importante e sofferta decisione di lasciare la Lega Salvini Premier e di approdare in Alternativa Popolare, un partito che fa parte integrante della grande famiglia del Partito Popolare Europeo con una chiara visione Europeista ed Atlantista'.Con queste parole l'attuale capogruppo Lega a Modena e fino a ieri commissario provinciale, Alberto Bosi, lascia il Carroccio.Un vero e proprio terremoto politico quello rappresentato dall'addio di Bosi che gettà così una luce diversa sulla elezione del nuovo segretario cittadino Lega, Caterina Bedostri, avvenuta qualche giorno fa Un addio che rappresenta uno smacco e una ferita profondissima all'interno della Lega modenese che. peraltro, si ritrova senza capogruppo in Consiglio comunale e con un gruppo sceso ora dai sette consiglieri iniziali ad appena quattro (con l'uscita di Bosi che si somma a quella di Baldini e De Maio).

