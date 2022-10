Lega Modena, Caterina Bedostri nuovo segretario al posto di Bosi

Novità nella Lega di Modena. Oggi si è celebrato il Congresso della Lega cittadina. Due i candidati in campo: Caterina Bedostri, attuale responsabile del tesseramento, e Maurizio Colombo.Eletta segreteria Caterina Bedostri con 13 voti contro gli 8 voti di Maurizio Colombo. La Bedostri sostituisce il commissario Alberto Bosi, che comunque al momento resta capogruppo in Consiglio comunale a Modena, alla guida del partito sotto la Ghirlandina.Nel direttivo cittadino entrano: Salvina Assenza, Paolo Marschek, Valentina Mazzacurati, Mario Mirabelli, Sara Molesini e Barbara Moretti.'Il centro destra, (dopo l’elezione di Giorgia Meloni a Presidente del Consiglio) dimostra ancora una volta di dare spazio alle donne nei fatti, non a parole' - commenta Giovanni Bertoldi

