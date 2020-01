Appello dai sindacati: il mondo della scuola non voti i sovranisti

Andare a votare, ma non votando per 'un modello di politica che ha fatto dell'arroganza, di un inutile e dannoso identitarismo e dell'autoreferenzialita' la cifra della propria iniziativa e del proprio consenso, acuendo le tensioni sociali, identificando il nemico nel presunto diverso e contrapponendo gli ultimi ai penultimi. Ai bisogni universali di diritti e di tutele non si puo' rispondere con un dannoso e anti-storico sovranismo'.Bisogna andare a votare insistono Claudio Riso, segretario Flc Modena, Antonietta Cozzo, segretaria Cisl scuola Emilia centrale, e Liviana Cassanelli, segretaria Uil scuola-Rua Modena, e farlo avendo presente alcune 'parole d'ordine'. Innanzitutto: 'Difendere la qualita' di vita e le tutele sociali e civili che fanno di questa regione un punto di riferimento a livello europeo, con alla base valori imprescindibili quali la solidarieta', l'antifascismo e l'antirazzismo'. Poi per 'rivendicare l'indissolubilita' e l'unicita' del nostro sistema di istruzione nazionale'. Infine, per 'rispondere alla domanda di futuro che si e' innalzata prepotente proprio dalle scuole e dagli studenti, nel 2019, sull'insostenibilita' ambientale dei modi di produrre e di vivere'.I tre sindacalisti ricordano anche i vanti dell'Emilia-Romagna che ha investito su diritti e tutele sociali-civili, capace di conquiste del lavoro 'arrivate prima che altrove' e 'vivace dal punto di vista culturale', insomma: 'un unicum e un punto di riferimento nel panorama nazionale'.