Assegno unico, fino a 217 euro mese per ciascun figlio

E' la misura ponte per l'assegno unico, valida da luglio a dicembre 2021 per chi nonsia beneficiario di assegni familiari.Da un minimo di 30 euro a un massimo di 217,8 euro al mese per ciascun figlio.La bozza prevede che ne avranno diritto i nuclei fino a 50mila euro di Isee. Le famiglie con Isee fino a 7000 euro avranno 217,8 euro a figlio se hanno almeno 3 figli. 50 euro in più sono previsti perciascun figlio disabile.