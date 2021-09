Baraccopoli San Cataldo, dopo l'incendio al via la pulizia

Dopo l'incendio scaturito lo scorso fine settimana nella boscaglia dove era stata creata una baraccopoli e lo smassamento dei quintali di vestiti bruciati e di ciò che dell'accampamento abusivo era rimasto, sono iniziati oggi pomeriggio i lavori di pulizia dell'area: Hera ha effettuato lo sgombero dei rifiuti e sono iniziati, a cura del Comune, i lavori programmati per il diradamento del verdeIeri sera i tecnici di Hera Luce avevano rimosso l’allacciamento elettrico abusivo e ripristinato i collegamenti mentre oggi (verificato dalle nostre immagini), i pozzetti di accesso alla rete elettrica sono stati saldati al fine di evitare manomissioni.Sempre nel pomeriggio di oggi sono iniziati anche i lavori, per il diradamento della vegetazione e dei boschetti che occupano parte dell’area. L’intervento ha l’obiettivo sia di migliorare il decoro della zona sia di mettere in sicurezza le piante ad alto fusto, incrementando l’efficienza ecologica e ambientale dell’area verde.Gli interventi di sgombero e pulizia, che hanno subito un’accelerazione a seguito dell’incendio, erano stati programmati dopo diversi sopralluoghi effettuati dagli operatori della Polizia locale del Nucleo problematiche del territorio, anche su segnalazione dei cittadini. L’insediamento era conosciuto anche dagli operatori dell’Unità di strada e dei Servizi sociali che più volte erano intervenuti in zona cercando di instaurare un rapporto con una delle persone presenti che, tuttavia, non aveva mai accettato le soluzioni proposte, mentre altre non sono mai state individuate.Sul caso è stato depositata una interrogazione del consigliere capogruppo di Forza Italia, Piergiulio Giacobazzi