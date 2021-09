'Baraccopoli abusive, disintegrazione sociale e il sindaco tace'

“Una baraccopoli abusiva presumibilmente di irregolari e clandestini, alle porte di un centro di accoglienza, nei pressi di un cimitero e di un'area che ad oggi doveva essere riqualificata come quella della diagonale verde. Una vergogna sociale che offende il concetto stesso di accoglienza e che mette a nudo l'ipocrisia politica di un'amministrazione che vorrebbe fare dell’accoglienza mirata all'integrazione una sua cifra distintiva'. Critico l'intervento con cui il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale a Modena Piergiulio Giacobazzi commenta la scoperta, a seguito dell'incendio di sabato scorso, di una baraccopoli abusiva nella zona di San Cataldo, a Modena. Alimentata con corrente elettrica da un cavo che lo stesso consigliere comunale ha documentato allacciato ad uno dei lampioni recentemente installati nell'area della nuova pista ciclopedonale verde che da accesso anche all'ingresso monumentale del cimitero di Modena. Qui la funzionalità e la trasformazione data data dalla riqualificazione urbana che ha eliminato le barriere verdi spontanee date dalle alberature, fa a pugni con le aree verdi ancora non interessate dai lavori e utilizzate per bivacchi abusivi di senza fissa dimora.'In una delle poche boscaglie rimaste è presente da tempo, nell’assoluto silenzio del Comune, una baraccopoli abusiva e, come mostrano le immagini che abbiamo raccolto di un collegamento abusivo per il prelievo di energia elettrica dai lampioni, chissà da quanto' - prosegue Giacobazzi. 'Ed è proprio quel collegamento che potrebbe avere generato l’incendio che ha mandato in cenere parti della baraccopoli sollevando un'intensa nuvola di fumo nero visibile a distanza di chilometri. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma ci chiediamo: è possibile nella nostra città vedere simili situazioni di degrado? E’ questa l'accoglienza che viene garantita a Modena? Da quanto tempo esiste quell’accampamento? Chi sono gli occupanti? Visti i precedenti del campo nomadi di San Matteo, c’erano dei minori anche lì? Come faceva l'amministrazione a non sapere, viste le segnalazioni dei residenti e l'evidente abusivismo di un cavo collegato ad un palo installato di recente in un'area in corso di riqualificazione? Domande che ho posto in una interrogazione urgente in consiglio comunale e che, ancora prima di una risposta ufficiale, meriterebbero un intervento quanto più immediato e risolutivo dell’Amministrazione”.