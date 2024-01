Barcaiuolo: 'Così il Governo raddoppia contingente militare a Modena'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Ma l’impegno dell’Esecutivo, sin dal suo insediamento, è visibile anche e soprattutto nella volontà di incrementare le assunzioni nelle Forze di polizia, che sta consentendo una significativa inversione di tendenza rispetto alle carenze in organico, talvolta davvero preoccupanti, registrato negli anni precedenti - afferma Barcaiuolo -.

Modena prevede l’arrivo, nel 2024, di 15 militari, andando quindi a raddoppiare il contingente già presente dallo scorso anno: uomini e donne che, attraverso la collaborazione con le Forze dell’ordine, lavoreranno per aumentare la percezione del livello di sicurezza da parte della popolazione nonché per contrastare attivamente la criminalità e possibili atti terroristici'.



'Nell’augurare un buon lavoro e una buona permanenza nella nostra città agli uomini e alle donne dell’Esercito, nonché a quelli delle Forze dell’Ordine, ringrazio ancora una volta il Ministro Piantedosi per la capacità di avvicinare le istituzioni al territorio, capendo le criticità e coadiuvandosi col resto dell’Esecutivo per sopperire a quasi un decennio di malagestione'.