Bargi (Lega): 'Cassa integrazione, Modena è maglia nera'

'Tre milioni di ore di lavoro di cassa integrazione richieste dalle imprese modenesi da Gennaio ad Agosto. Un dato che supera persino quello della provincia di Bologna, la più popolosa' così commenta il capogruppo regionale Lega, Stefano Bargi, i dati pubblicati da CGIL nei giorni scorsi. 'Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, la smetta di lodarsi per meriti che non sono suoi, ma degli imprenditori che ogni giorno cercano superare le mille difficoltà. Se pensa che siano i tagli dell’IRAP in montagna a determinare cambiamenti incisivi sulla produttività dei territori, significa che non ha compreso le problematiche degli imprenditori'.

'In Emilia-Romagna le aziende più numerose e con percentuali di fatturato più elevate sono quelle che hanno tra i 30 e i 40 anni di età, o superiori. Al contrario, i progetti di investimento in startup di cui si loda tanto Bonaccini, hanno generato una ridotta quantità di nuove imprese. Parlo di startup che hanno difficoltà a passare dalla dimensione PMI a quella di grandi imprese, e ciò ha ricadute negative sulla quantità di offerte di lavoro che riescono ad elargire'.

'La Lega ha pronto un progetto per aiutare sia la nascita di giovani imprese - spiega il consigliere regionale Lega Bargi - sia i commercianti che sono un valore imprescindibile per i centri storici delle nostre città. Infatti, è necessario che la Regione potenzi le attività di incontri aziendali a livello internazionale e che limiti gli ostacoli che ogni giorno gli imprenditori devono affrontare. In ultima battuta, vogliamo premiare chi investe in nuovi business, per aiutare questi imprenditori a generare posti di lavoro reali per i cittadini emiliano-romagnoli'.