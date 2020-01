Bergamaschi pone Bonaccini nell'olimpo dei grandi: 'Ha lavorato benissimo'

E' un elogio a tutto campo verso il presidente Bonaccini, il suo presidente, quello della 'sua' lista 'Bonaccini Presidente' nella quale ha scelto di candidarsi, posta come capolista dallo stesso presidente. Scelta che ha generato non pochi mal di pancia alle centinaia di associati di Confagricoltura (l'associazione tradizionalmente orientata nel centro-destra). Associazione dalla cui presidenza Eugenia Bergamaschi non si è dimessa, come molti davano per scontato contestualmente alla candidatura, ma dalla quale si è autosospesa. Di fatto congelata. Una situazione che, teoricamente, nel caso in cui non si prospettasse l'elezione e non venisse scelta come possibile neo-assessore all'agricoltura in caso di vittoria del centro sinistra, le permetterebbe di continuare a rimanere alla guida dell'associazione. Fatto sta che la convinzione di Eugenia Bergamaschi rispetto all'ottimo lavoro per lei svolto da Stefano Bonaccini sembra sia aumentata giorno dopo giorno, fino a sfociare oggi, a quattro giorni dalle elezioni in una vera e propria ovazione. Pronunciata nel corso della presentazione, in piazza Matteotti, con i rappresentanti delle liste di centro-sinistra, della manifestazione di chiusura della campagna elettorale in programma giovedì, dalle ore 19, nella stessa piazza'Secondo me il lavoro che è stato fatto in questi cinque anni dal presidente Bonaccini e dalla giunta regionale dovrebbe convincere anche gli indecisi, perché quando uno è indeciso il migliore cartellino di presentazione è il fatto che indiscutibilmente il presidente Bonaccini ha lavorato bene. E non lo dico io ma i dati secondo i quali la Regione Emilia-Romagna risulti leader in Europa e leader nel mondo, nonostante le difficili condizioni dell'economia italiana. Quindi doppiamente merito al presidente Bonaccini perché ha portato a risultati ottimi remando controcorrente, in un contesto economico difficile'. Eugenia Bergamaschi parla con entusiasmo. Il presidente Bonaccini riempie le sue frasi, dalle quali spariscono i riferimenti che tanto spesso abbiamo sentito dalla sua voce come Presidente pienamente in carica di Confagricoltura, prima provinciale poi regionale, rispetto i mancati interventi a sostegno dell'agricoltura, sulla prevenzione del dissesto idrogeologico, sull'incapacità della stessa regione di previre quello che negli ultimi 5 anni è diventato un rischio alluvione pressoché costante, ad ogni abbondante precipitazioni. Tutto passato, tutto allo spalle. Si guarda al futuro. 'E' proprio Bonaccini che lo dice. Andiamo avanti, un passo avanti''Bonaccini merita, perché lui stesso oggi dice che questo non basta e dice di fare un passo avanti. Ed è per questo che ho deciso di metterci la faccia, per sostenere il presidente Bonaccini, perché per me il passo avanti va fatto. Su politiche che riguardano i cambiamenti climatici che riguardano non sono gli agricoltori ma tutti i cittadini che vivono sulla loro pelle i problemi della sicurezza idraulica. Ma avanti anche per avere meno burocrazia e più imprese all'interno del Consiglio Regionale. Io ci metto inoltre la faccia perché ho a cuore il futuro delle mie figlie ed il futuro dei giovani di questa regione. In questa regione non c'è niente da liberare, c'è solo qualcosa da migliorare'

Gi.Ga.