Bersani a Bonaccini: 'Abbi umiltà di dire che non le abbiamo fatte tutte giuste'

'Ci sono anche gli scontenti. Bisogna avere l'umiltà di dire che non le abbiamo fatte tutte giuste'. Il monito è dell'ex segretario Pd ed ex presidente regionale Pierluigi Bersani, presidente di Articolo 1, alla vigilia del voto in Emilia-Romagna dove il centrosinistra si affida al presidente uscente Stefano Bonaccini. Intervistato questa mattina da Radio Citta' del Capo, Bersani avverte: 'Sguardo meno celebrativo e più aperto alle novità, più coraggioso, non guasterebbe. E anche un po' di umiltà'. Anche sulla sanità, argomento 'cavalcato' dal centrodestra durante questa campagna elettorale. 'Senza dare risposte sensate la destra coglie un fatto - rileva Bersani a proposito della sanitò emiliano-romagnola - c'è un'ansia su questo tema.. La non autosufficienza per esempio è un tema serissimo'. Bersani si sofferma a questo proposito anche sulla campagna della Lega e tira in ballo in particolare il governatore lombardo Fontana. 'Quando uno viene dalla Lombardia al Paladozza a spiegarti come si fa, quando la sanità là ha problemi enormi, devi rispondere. Ma chiuso quel libro lì devi andare sui problemi'.Ma più in generale, rileva Bersani, 'purtroppo qualcosa si è appannato, l'Emilia-Romagna doveva reagire diversamente davanti al Jobs-act e alla buona scuola, questo è mancato un po'. La realtà dell'Emilia-Romagna era più avanti di quelle norme dal punto di vista sociale. Le sardine ci dicono che non le abbiamo fatte tutte giuste'. Quanto al movimento delle sardine, poi, l'ex ministro ammonisce: 'se si sta tutti fermi si può correre il rischio che queste energie possano anche disperdersi'.