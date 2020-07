Blitz Movimento 5 stelle in carcere a Modena

Modena

Visita a sorpresa del Movimento 5 stelle nel carcere 'Sant'Anna' diper verificare 'dal vivo' le condizioni della struttura dopo i tragici disordini dello scorso marzo, in cui hanno perso la vita nove detenuti. La delegazione pentastellata, composta dalla deputata Stefania Ascari, componente delle commissioni Giustizia e Antimafia e dai consiglieri modenesi M5S Andrea Giordani ed Enrica Manenti, ribadisce il suo impegno affinche' -come auspicato dalla direttrice Maria Martone- da settembre si possa tornare gia' a fine settembre alla normalita'. 'Faremo tutto quanto possibile perche' tale speranza diventi realta'', affermano i 5 stelle.Il 'nuovo padiglione- informano- e' stato rimesso in sesto e sono state aggiunte le barre di protezione nelle guardiole. A oggi, sono circa 80 le persone detenute. È in corso la ristrutturazione della vecchia parte. Attualmente, e' stata riaperta la sezione femminile, in cui sono accolte circa 35 detenute. Sono in corso migliorie per tornare ai livelli di prima'. Per quanto riguarda gli altri lavori in corso, continua la parlamentare, riguardano, 'il potenziamento della rete informatica e si sta potenziando il sistema di videosorveglianza nel padiglione vecchio'. È poi in programma 'l'implementazione di serrature elettroniche e il potenziamento dei cancelli. Saranno alzati i muri del cortile e rifatto il muro antintrusione di cinta. Inoltre, sara' potenziato il livello interno'. Insomma, sottolineano i 5 stelle, 'tanti i tasselli rimessi al loro posto, ma il quadro non e' ancora completo'.