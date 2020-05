Bonaccini: io leader nazionale? Per ora penso alla mia regione

Bonaccini

'Sto governando l'Emilia-Romagna ed è già impegnativo fare questo'. Nonostante il palcoscenico nazionale che si è guadagnato con la vittoria in Regione il 26 gennaio Stefanoal momento non accetta di essere citato come leader politico nazionale insieme al collega leghista Luca Zaia.Nonostante l'uscita proprio in questi giorni del suo libero 'La destra si può battere', in tour un po' in tutti i programmi tv, e nato proprio dalla riconferma in viale Aldo Moro. 'Io non sono leader di nessuno, nel senso che', dice, oggi all'Aria che tira su La7.Ma il governatore qualche suggerimento per la sua parte politica ce l'ha comunque. 'Se il Pd e il centrosinistra pensassero con quella vittoria in Emilia-Romagna di aver già vinto nel paese- avverte- prenderebbero un abbaglio clamoroso, perchè il consenso alla destra è ancora molto forte, anche qui. Ma si può trarre da quella esperienza qualche insegnamento, il primo è che è meglio essere a favore di qualcosa che contro qualcuno'. Anon piace molto nemmeno la nomination da 'futuro del Pd'. 'Intanto- risponde- abbiamo un segretario che è mio amico e a cui voglio molto bene che si chiama Zingaretti. Soprattutto, devo pensare all'Emilia-Romagna'.