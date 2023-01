Bonaccini: 'No a un Pd minoritario e ideologico'

'Bisogna riscoprire la vocazione maggioritaria, che è il contrario dell'autosufficienza'

Nel Pd 'rientri chi vuole, ma sappia che se vincerò il congresso sarò per un partito democratico a forte vocazione riformista'. E' l'avviso spedito da Stefano Bonaccini, oggi ospite de L'aria che tira su La7. 'Io - ricorda Bonaccini - vengo dalla cultura socialista, anzi dalla cultura comunista incarnata come valori da Berlinguer. Ma il Pd lo abbiamo fatto per tenere insieme la cultura socialista, quella liberale e quella del cattolicesimo democratico. Se qualcuno vuole escludere una di queste tre culture, allora dica che farà un Pd minoritario, ideologico, e che consentirà alla destra di governare per i prossimi vent'anni'.



Bonaccini assicura inoltre di non temere 'l'estinzione del Pd, il Pd non finirà mai - assicura il candidato alla segreteria - ma temo una cosa peggiore, che noi si diventi irrilevanti e ogni volta che c'è da fare una alleanza lo so faccia da una posizione di subalternità, o col cappello in mano'. Allora, 'bisogna riscoprire la vocazione maggioritaria, che è il contrario dell'autosufficienza. Vuol dire non delegare a priori i voti a sinistra verso i 5 stelle e quelli dei moderati al Terzo polo. Ho in mente un Pd che sappia andare a raccogliere anche a destra quando si rivolgerà alle persone più deboli che in maggioranza hanno scelto loro'.





Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.