'Non sono io quello che è andato davanti alle pompe di benzina urlando contro le accise. Non ero io quello che è andato a dire è finita la pacchia alla ong per i migranti - ha aggiunto Bonaccini - Quando dici porti chiusi e poi raddoppiano gli sbarchi, il cittadino qualcosa la vede. Per questo credo che avranno qualche guaio con gli italiani'.E poi un passaggio sul suo futuro politico. 'Nella mia vita ho sempre deciso rispetto a quello che era utile alla comunità a cui appartenevo. Non ho alcuna fregola di una cosa piuttosto che un'altra perché l'unico pensiero che ho in questo momento è fare in modo che la Romagna riparta'.