Bonaccini, Ricci o Schlein: la corsa nel Pd alla successione di Letta

Dopo il passo indietro di Letta nel Pd è iniziata la sfida alla successione.Al momento sono tre i candidati con concrete possibilità: Stefano Bonaccini, Elly Schlein e Matteo Ricci, sindaco di Pesaro.Ovviamente nelle dichiarazioni ufficiali tutti i contendenti affermano che il tema non è il nome.'Ci sono tanti amministratori che me lo stanno chiedendo, vedremo quando sarà ora. Io cercherò di dare il mio contributo di idee, ma il tema non sono le ambizioni personali o i nomi perché dobbiamo rimboccarci le maniche e ricostruire dando una speranza ad un popolo che in queste ore è preoccupato e avvilito'. Ha detto Matteo Ricci, questa mattina ai microfoni di Radio 24. 'Se mi candido lo vedremo io penso che non sia questo il tempo dei nomi e penso che non basterà neppure il congresso.'Non è oggi il momento di una discussione che parta dai nomi e dai cognomi anziché dai contenuti, ma sia invece un'occasione per discutere, anche prima delle alleanze, di quale identità e quale profilo debba avere il Pd - gli fa eco Bonaccini -. Penso serva una vera e propria rigenerazione per il Partito Democratico, sia sui contenuti, sia nella sua classe dirigente. Oltre che sul modo di essere una moderna forza popolare, radicata nel territorio'.