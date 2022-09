Bonaccini: 'Sondaggi non contano, il Pd deve lavorare serve un di più'

'Altro che sondaggi, c'è da lavorare. Al Pd serve un di più'. La strigliata arriva dal presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, questa mattina a margine di una conferenza stampa in Regione. 'Invito tutti coloro che pensano che non debba vincere questa destra a darsi da fare- sprona Bonaccini- perchè non c'è nulla di scontato. Bisogna darsi da fare fino all'ultimo voto'. Detta in altri termini, sferza il governatore, 'altro che sondaggi: c'è da lavorare. Mi metto la giacca di militante e iscritto al Pd: credo che serva un di più per mobilitarsi e mobilitare'. Alle politiche precedenti, ricorda Bonaccini, 'l'M5s ottenne un risultato rilevante prendendo voti a destra e a sinistra. Questa volta invece il centrodestra è unito mentre il centrosinistra non lo è. Quindi per il Pd e la sua coalizione, l'unica che nei collegi matematicamente può battere i candidati della destra, è bene fare di tutto per prevalere in ognuno dei collegi'.



Secondo Bonaccini, del resto, 'i sondaggi contano niente. Basta pensare a quello che è accaduto a me alle scorse elezioni regionali', quando il centrodestra era dato in vantaggio fino al momento del voto. Da qui l'appello lanciato oggi al suo partito. 'Dal punto di vista politico ed elettorale - segnala Bonaccini - il centrodestra è forte nel Paese, ed era forte anche due anni e mezzo fa in Emilia-Romagna alle regionali. Ma questo sarà un voto politico e non locale, come lo fu alle europee', quando nello stesso giorno si votò anche per le amministrative, elezioni nelle quali invece prevalse il centrosinistra. Quindi, insiste Bonaccini, 'c'è da lavorare'.