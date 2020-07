'Bonus vacanza a Castelvetro, dalla giunta inutile show'

'In questi mesi responsabilmente abbiamo evitato polemiche politiche per rispetto al momento di emergenza sanitaria ed economica che stiamo attraversando. Abbiamo scelto di fare una opposizione costruttiva che ha presentato proposte tese ad andare in aiuto alle attività castelvetresi che non hanno potuto lavorare a causa del covid e quindi per motivi di forza maggiore, proposte tra l’altro tutte bocciate dalla maggioranza. Una maggioranza che ha però scelto di investire risorse economiche locali a nostro avviso in modo discutibile. Tra queste, la proposta del “bonus vacanza – terza notte a Castelvetro“ tanto vantata anche a mezzo stampa dalla giunta che in realtà è più fumo che arrosto'. A parlare è Cristiana Nocetti, capogruppo Centro destra Per Castelvetro.

'Intanto la cifra stanziata si aggira attorno ai 5.000 euro, il periodo in cui si potrà accedere al bonus è limitato ad una fascia temporale ristretta tra il 18 e il 27 settembre ma la cosa che noi contestiamo ancora con più forza risiede nel fatto che chiunque potrà accedere a questo bonus, anche eventuali visitatori con redditi alti o molto abbienti. A livello locale quindi non si terrà conto al fine di accedere al bonus dell’Isee della persona, perché anche il turista con un cospicuo conto corrente potrà farlo; fatto discutibile poiché è inaccettabile che si decida di non aiutare con sgravi pro tempore le attività locali per poi destinare entrate comunale delle nostre tasse anche a persone che magari si possono permettere di pagarsi una notta in più di soggiorno a Castelvetro - afferma la Nocetti -. Altra incongruenza risiede nel fatto che chiunque avrà accesso al bonus locale vacanze a detta del vice sindaco oltre che soggiornare un giorno in più potrà avere l’occasione di visitare anche altri luoghi della nostra provincia; in poche parole con tasse locali potenzialmente possiamo agevolare anche i territori limitrofi. A questo punto sarebbe stato almeno opportuno organizzare un “pacchetto Castelvetro“ da utilizzare esclusivamente a favore delle attività del Paese invece di dare l’opportunità anche ad altri Comuni di agevolazioni di un turismo portato e pagato solo da noi. Capiamo perfettamente che il tessuto produttivo legato al turismo è in forte affanno a causa del virus non di certo per la minor attrattività del nostro territorio e della nostra nazione ma riteniamo che in questo caso il bonus così come strutturato sia iniquo. Magari investire la somma stanziata in iniziative di richiamo a Castelvetro e per Castelvetro avrebbe avuto più senso. Una scelta questa che ci vede assolutamente critici'.