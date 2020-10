'Boom di casi nelle Cra Modena: Regione non ha aggiornato protocolli'

“I dati lo dimostrano e sono preoccupanti. In provincia di Modena sono 61 i nuovi positivi, 49 dei quali tra operatori e ospiti all’interno di due Cra. Questo vuol dire che in 6 mesi, nonostante i ripetuti appelli della Lega, la Regione non ha fatto nulla per mettere in sicurezza il sistema delle Cra”. La denuncia è del consigliere regionale della Lega, che riprende l’allarme che si è diffuso nel modenese dopo la scoperta di due grossi focolai esplosi in due Cra: Villa Parco a Modena e Casa Serena a Sassuolo ( qui i dati ).Pelloni denuncia come la presenza di questi nuovi focolai nelle strutture per anziani “dimostra che non sono stati aggiornati i protocolli di sicurezza nelle strutture per anziani, che continuano ad essere l’anello più debole della risposta che la Regione, attraverso il sistema sanitario, ha dato alla pandemia”. Pelloni rilancia la preoccupazione dell’Associazione amici e parenti di Casa Serena secondo cui recente “sono stati trasferiti dei nuovi ospiti direttamente dagli ospedali sulla base delle graduatorie”. Il consigliere leghista ricorda che proprio dai parenti degli assistiti era stato lanciato, in aprile, l’invito a “evitare ingressi di nuovi ospiti in questa situazione, perché o c’è un controllo stringente oppure il flusso di arrivi sarebbe potuto sfuggire di mano”. “Adesso - conclude Pelloni - le Asp della Provincia di Modena, in forza dell’aumento dei contagi, hanno deciso di sospendere gli accessi nelle CRA, ma il rischio è che questo provvedimento sia stato preso troppo tardi”.