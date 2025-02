Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Il bullismo e il cyberbullismo rappresentano una piaga sempre più diffusa nella nostra società, con conseguenze spesso drammatiche per bambini e adolescenti. La Giornata nazionale dedicata a questo tema è un’occasione fondamentale per accendere i riflettori su un fenomeno che non può e non deve essere sottovalutato'. Lo dichiara in una nota Daniela Dondi, deputato di Fratelli d’Italia e componente della II Commissione Giustizia alla Camera.'Le Istituzioni hanno il dovere di agire con fermezza, lavorando insieme per prevenire e contrastare ogni forma di prevaricazione, dalla violenza fisica e psicologica agli attacchi verbali e digitali. Il cyberbullismo, in particolare, sfrutta le nuove tecnologie per colpire i più fragili, amplificando i rischi e rendendo ancora più urgente un intervento deciso. Su questo fronte, sono impegnata da sempre, avendo anche ricoperto il ruolo di relatrice del provvedimento, e continuerò a battermi senza sosta. L’obiettivo è chiaro: non abbassare la guardia finché il bullismo non sarà efficacemente combattuto e sconfitto'.