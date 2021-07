Burioni: 'Chi non si vaccina è ignorante ed egoista. Serve obbligo'

'Se uno che non si vaccina non lo convinci in un minuto non lo convincerai in un anno. Per evitare che con la sua ignoranza e con il suo egoismo faccia del male a se stesso, ai suoi cari e a tutti noi la soluzione è semplice: obbligo. Come per il fumo'. A usare queste parole sui social è Roberto Burioni, quantomai attivo su Twitter.'Datemi retta: vaccinatevi e alla svelta - scrive in un altro cinguettio -. E il governo si sbrighi a prendere provvedimenti per impedire il contagio (causato solo dai non vaccinati) o si richiude tutto'.