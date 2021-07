Burioni: 'Se per colpa dei non vaccinati ignoranti si chiude io mi trasferisco in Francia'

'Se per difendere in nome di non so cosa la libertà di non vaccinarsi degli egoisti ignoranti a ottobre saremo costretti a richiudere tutto con relativa catastrofe sociale culturale ed economica io vi saluterò e con il mio green pass mi trasferirò in Francia'. A usare queste parole su Twitter è il virologo Roberto Burioni. E poi aggiunge: 'Che un’emergenza non consenta di superare lo stato di diritto è una opinione, rispettabile ma pur sempre un’opinione'.