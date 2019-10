Cacciari al PD: 'Se Salvini vince in Emilia salta tutto'

“Ora reggeranno”, Pd e Movimento 5 stelle al Governo, “ma è chiaro che se dovesse ripetersi in Emilia-Romagna salta per aria tutto, si va alle elezioni e Salvini supera il 50%. Questa è la mia facilissima profezia”. Lo ha detto il filosofo Massimo Cacciari, intervenendo su Radio Capital alla discussione sull'esito del voto in Umbria e sulle prossime sfide elettorali regionali.

“Si tratta di capire - ha affermato - se riescono di qui alle prossime regionali a tenere i nervi fermi e ad organizzare qualcosa di decente per l’Emilia-Romagna. Naturalmente non potrà più essere a questo punto una intesa su una candidatura. Si presenteranno in modo distinto sperabilmente per colpire uniti e per bloccare a questo punto la più che possibile affermazione della Lega anche in Emilia-Romagna”. Ma per Cacciari il Pd dovrebbe azzerare tutto e ripartire da capo.

“Zingaretti dovrebbe immediatamente convocare un congresso di rifondazione completa. Una stagione della sinistra italiana ed europea si è chiusa, occorre vedere dove ci stanno delle idee che possano rivolgersi agli interessi concreti e materiali degli strati medi e popolari di questa società”.



Più possibilista, anche se forte del risultato umbro, il leader leghista Matteo Salvini: “Il 26 gennaio non c’è nulla di scritto ma anche lì la partita è aperta, il Pd considera l’Emilia e la Romagna cosa sua, invece è di tutti gli emiliani e romagnoli e non solo di quelli che hanno quella tessera di quel partito e di quel sindacato”.



