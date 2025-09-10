De Pascale: 'Corruzione? Eccesso di prevenzione penalizza soggetti sani'

'Noi abbiamo prodotto nel nostro Paese moltissime norme che diciamo sono finalizzate alla prevenzione dei fenomeni corruttivi. Lo abbiamo anche fatto perché siamo uno dei Paesi che ha uno dei problemi di corruzione della pubblica amministrazione più grave del mondo, non sono norme che sono state concepite in maniera astratta. È un'attenzione che ha un suo fondamento. È evidente che una logica eccessivamente preventiva finisce invece per penalizzare i soggetti sani'. Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna, Michele de Pascale, a margine di una conferenza a Bologna a proposito di competitività e regole in Italia.

'Una logica che mette regole su regole per evitare che si possono verificare fenomeni corruttivi - ha precisato - alla fine finisce per penalizzare anche coloro che non hanno nessuna intenzione di fare nulla di male e che sono costretti, per fare cose che farebbero in assoluta legalità, a passaggi burocratici ossessivi. Ci sono dei campi che ormai sono allenati a questa dinamica, come quelli più tradizionali, e ci invece sono dei campi, come quelli della ricerca e dell'innovazione, che non sono compatibili. Ci sono dei campi dove legittimamente bisogna prevedere norme più semplici, più facilitatrici dell'attività e poi ovviamente controlli serrati ex post'.

