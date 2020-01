Cambiamo, Quagliariello: 'Bonaccini cosa pensa dell'utero in affitto?'

Il senatoreè stato il protagonista oggi a Modena della tappa elettorale di Popolo della Famiglia-Cambiamo in vista delle Regionali. Quagliariello, accompagnato daed, davanti a tutti i candidati modenesi di Pdf-Cambiamo ha puntato i fari sul tema dell'utero in affitto partendo dal caso dell'ex parlamentare Pd Sergio Lo Giudice. 'Nella Regione di Bibbiano e Finale Emilia bisogna uscire dalla ipocrisia di un partito che non prende una posizione chiara sul tema di chi immagina sia possibile programmare un neonato attraverso l'utero in affitto - ha detto il senatore -. Trasformare la volontà di soddisfare un desiderio in un diritto significa aprire le porte a storture pericolose. Su questo tema ci aspettiamo risposte chiare dal candidato Pd Bonaccini'.Un intervento ancor più deciso quello dell'ex senatore Giovanardi. 'La Corte di Cassazione ha ribadito che è un reato in Italia - ha detto Carlo Giovanardi -. Ebbene, il senatore Lo Giudice, ex presidente nazionale Arcigay e responsabile diritti civili Pd, si vanta di poter essere ufficialmente, in base a una sentenza di tribunale, il padre assieme al compagno del figlio ottenuto con la cosidetta maternità surrogata. Ecco dunque che siamo di fronte allo sdoganamento totale di una rivoluzione antropologica della quale addirittura un esponente di vertice del Pd, che venne eletto in Parlamento nella circoscrizione Emilia Romagna, si vanta. A questo punto credo che per il Pd di Bonaccini sia impossibile non prendere una posizione chiara'.