Campagna vaccinale, dopo Figliuolo ancora un generale alla guida

Dopo Figliuolo ancora un generale alla guida della campagna vaccinale in Italia. Dal primo aprile sarà il maggior generale Tommaso Petroni il nuovo Direttore dell’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia.Il premier Draghi lo ha appena nominato con un Dpcm.L’Unità per il completamento della campagna vaccinale sarà composta da una parte del personale della struttura di supporto alle attività del Commissario straordinario per l’emergenza Covid e da personale in servizio al ministero della Salute. Le funzioni vicarie del Direttore dell’Unità sono attribuite al Giovanni Leonardi, dirigente del Ministero della Salute.