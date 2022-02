Canada, congelati conti correnti dei camionisti contrari a pass vaccinale

Le autorità canadesi domenica hanno congelato le finanze associate ad alcuni soggetti e società ritenute coinvolte nella protesta dei camionisti contro i pass vaccinali in Canada. Lo rende noto la Cnn ( qui ) riportando le parole di Mike Duheme, vice commissario della polizia federale della Royal Canadian Mounted Police.L'RCMP ha congelato 206 prodotti finanziari, inclusi conti bancari e aziendali; ha divulgato le informazioni di 56 entità associate a veicoli, persone fisiche e società; condiviso 253 indirizzi bitcoin con scambiatori di valuta virtuale; e ha bloccato un conto di elaborazione dei pagamenti del valore di 3,8 milioni di dollari, ha detto Duheme alla conferenza stampa.Un pugno di ferro nei confronti dei manifestanti protagonisti del Freedom Convoy che è stato possibile attraverso il varo dell'Emergencies Act che ha conferito al governo, per 30 giorni, poteri straordinari, tra cui, appunto, quello di bloccare i conti correnti dei manifestanti e di aumentare i poteri delle forze dell’ordine.

