Elon Musk si schiera coi camionisti canadesi no vax e attacca Trudeau

Il miliardario Elon Musk ha attaccato su twitter il premier canadese Justin Trudeau paragonandolo ironicamente a Hitler per le misure messe in atto per combattere le proteste dei camionisti che hanno invaso le strade contro le restrizioni per il Covid.Musk ha postato una foto di Hitler con scritto 'Basta paragonarmi a Trudeau. Io ho un budget'. L'Anti Defamation League ha criticato il patron di Tesla per il tweet 'inappropriato e offensivo'. Il tweet di Musk è stato cancellato.Centinaia di autotrasportatori canadesi da settimane occupano il centro di Ottawa per protestare contro l'obbligo di vaccinazione e le restrizioni varate dal governo. Ieri la Polizia della capitale ha arrestato due leader della protesta sulla base dei nuovi poteri emergenziali di cui si è dotato l'esecutivo Trudeau.