Candidatura Modena, Fdi e centrodestra stroncano ipotesi: 'Goffo tentativo, strade divise'

Alle 14.51 la nota della professoressa Maria Grazia Modena nella quale veniva ufficializzata la sua discesa in campo come candidato sindaco, alle 16.30 la netta smentita di tutte le forze del centrodestra. Le stesse forze politiche che la Modena nella sua nota assicurava avessero condiviso in qualche modo la sua scelta.'Apprendiamo con stupore e sorpresa questa uscita stampa della professoressa Modena in quanto non concordata e assolutamente non condivisa, non è il nostro candidato - scrivono(Fi),(Fdi),(Lega),(Noi per l'Italia) -. Alcune forze del centro-destra l'hanno incontrata senza raggiungere alcun accordo.

Pur apprezzando la sua figura da un punto di vista professionale, e memori dell’ingiusto calvario giudiziario che ha subito, questa fuga in avanti è chiaramente un tentativo goffo per mettere confusione. Evidentemente le nostre strade sono divise'.



Parole chiaramente in contrasto con quelle della dottoressa: 'Sento il dovere di esprimere un caloroso ringraziamento al senatore Michele Barcaiuolo, che mi ha aiutato e favorito nella mia decisione. Un ringraziamento anche ai vertici della Lega per l’apprezzamento che hanno mostrato alla mia persona e, non da ultimo, all’avvocato Piergiulio Giacobazzi segretario provinciale di Forza Italia che mi ha manifestato la sua stima' - aveva scritto.

Una candidatura quindi che è rimasta in campo per il centrodestra solo una manciata di minuti, ma che - a quanto riferisce la nota - ora sarà in campo per una corsa solitaria civica.