La Modena sfida Barcaiuolo, Fdi e il centrodestra: 'Io mi candido'

come abbiamo pubblicato stamattina , Fdi pare abbia deciso di non puntare sul suo nome per la candidatura a sindaco di Modena, ma a questo punto la dottoressaha deciso di provare il tutto per tutto e - con una mail giunta alle 14.51 alle redazioni locali - ha annunciato ufficialmente la sua discesa in campo, peraltro finora ripetutamente smentita.A sostenere il suo nome la lista civica Modena per Modena. La Modena, quindi, sarà comunque in campo alle prossime amministrative, a questo punto sta al senatoredecidere se far convergere su di lei il centrodestra.L'intenzione però - come detto - è quella di non appoggiarla e lasciarla a una corsa solitaria, preferendo una candidatura politica (Rossini, Negrini e Giacobazzi per Forza Italia, i nomi in campo). Ma la sfida rappresentata da questa discesa in campo resta.

'Da diversi mesi ricevo crescenti sollecitazioni da associazioni del volontariato, cittadini e cittadine, imprenditori, professionisti ed amici per candidarmi alla carica di sindaco nelle ormai prossime elezioni amministrative - scrive nella nota Maria Grazia Modena -. Dopo aver a lungo meditato, ho deciso di accogliere queste sollecitazioni. Amo la città di Modena, la mia città, che mi ha dato tanto e sento il dovere di contraccambiare con un impegno civico, contro nessuno, ma per favorire il ricambio di un metodo di gestione dell’amministrazione che ormai dura ininterrottamente da settanta anni ed ha perduto ogni slancio propositivo'.

'Da cattolica liberale, sensibile ai temi sociali cui ricollego primaria importanza e per i quali mi sono sempre impegnata nella mia attività professionale, concorrerò a costruire una lista civica, “Modena X Modena”, libera da ogni condizionamento, plurale, inclusiva, aperta al cui interno possano riconoscersi e ritrovarsi le migliori risorse umane e culturali che il nostro territorio annovera copiose in ogni settore.



La lista che intendo realizzare è, ovviamente, aperta alle forze politiche che credono e vogliono un cambiamento nell’interesse primario di tutti' - continua la dottoressa.



E poi la dottoressa continua ringraziando anche i vertici del centrodestra. Costringendoli, a questo punto, a una replica. Per ora, però dai leader citati non è arrivata una risposta alle sue parole.

'In questo momento per me personalmente molto importante, sento il dovere di esprimere un caloroso ringraziamento al senatore Michele Barcaiuolo, che mi ha aiutato e favorito nella mia decisione. Un ringraziamento anche ai vertici della Lega per l’apprezzamento che hanno mostrato alla mia persona e, non da ultimo, all’avvocato Piergiulio Giacobazzi segretario provinciale di Forza Italia che mi ha manifestato la sua stima. Comunico quindi la mia piena e incondizionata candidatura a sindaco di Modena e già da domani mi appresterò a completare la lista civica “Modena X Modena” a mio sostegno, a contattare le forze politiche interessate al cambiamento per la definizione di un programma comune coinvolgendo i quartieri, le associazioni, tutti i mondi economici sociali e culturali del nostro territorio e l’intera cittadinanza. Nei prossimi giorni seguirà la convocazione di una conferenza stampa'.