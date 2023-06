Caos rifiuti a Modena, cestini liberi in centro presi d'assalto

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Un’immagine che fotografa il declino di Modena in termini di sporcizia e che rappresenta il più brutto biglietto da visita per la nostra città che tanto conta anche sui turisti. È chiaro a tutti che la situazione sia fuori controllo. Al netto della maleducazione e degli abbandoni sempre da condannare, ricordiamo che sono ancora tantissimi i bidoni che non funzionano con la carta smeraldo.Continuano ad aumentare anche le segnalazioni dei passaggi tardivi o alle volte dei mancati passaggi sia in strada sia negli androni dei palazzi del centro che versano, in alcuni casi, in situazioni indecenti. Ci arrivano segnalazioni di persone che non riescono a utilizzare i marciapiedi date le nuove barriere architettoniche che sono composte da pile di sacchetti colmi di rifiuti che creano enormi danni in termini di transito per gli anziani o portatori di handicap oltre che per i passeggini. Disservizi mai realmente risolti da parte del gestore che ad oggi ha il solo primato di aver portato a Modena l’emergenza rifiuti - continua Negrini -. Alla luce dell’evidente fallimento di questa gestione del piano rifiuti è chiaro che la migliore scelta che si possa fare per il bene della città è interrompere subito questa modalità; comprendere le criticità e analizzare come risolvere la situazione tutelando come primo interesse la salute pubblica oltre che il decoro che una città importante come Modena merita e deve assolutamente perseguire'.

'Procedere senza ascoltare i modenesi è l’ennesimo schiaffo da parte di questa amministrazione alla città. Con buona pace del Partito Democratico e della goffa operazione simpatia messa in atto in questi giorni dove si cerca di mistificare la realtà nel tentativo di nascondere l’appoggio incondizionato dello stesso a questo fallimento annunciato. Un tentativo maldestro e non credibile proprio come non credibili sono apparse le parole del sindaco sul tema degli androni e delle differenze tra Modena e Bologna. Queste ultime dichiarazioni degli esponenti della sinistra locale non hanno fatto altro che certificare quanto corrette siano le richieste che i cittadini ci inoltrano quotidianamente e quanto altrettanto corrette sono risultate essere tutte le preoccupazioni esposte in questi mesi da Fratelli d’Italia' - conclude Negrini.