Processo a Giovanardi, Giunta immunità voto sì a richiesta conflitto di attribuzione

'La Giunta, a maggioranza, approva la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Pillon di redigere la relazione per l'Assemblea esclusivamente sui profili attinenti alla proposizione di un conflitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale, in relazione all'utilizzo della videoripresa del signor Bianchini'. Con questo parere ieri sera la Giunta delle immunità parlamentari ha votato a favore (contrari 5 stelle, Leu e Pd) della proposta di Pillon di impegnare il Senato a sollevare un conflitto di attribuzioni presso la Corte costituzionale sulla possibilità di utilizzare le videoregistrazioni che vedono protagonista Giovanardi senza il consenso del Senato stesso.'Ieri sera la Giunta ha approvato la proposta del relatore di sollevare conflitto di attribuzione presso la Corte Costituzionale, preso atto che il Tribunale, malgrado la sollecitazione in tal senso della Presidenza del Senato, sta utilizzando audio video girati fraudolentemente mentre ero nell'esercizio delle mie funzioni - afferma lo stesso Giovanardi a commento della decisione di ieri sera -. E' da notare poi che è entrato in vigore il decreto legge che obbliga i Prefetti a convocare i titolari delle imprese che rischiano la interdittiva per invitarli a rimuovere i tentativi di condizionamento da parte della criminalità organizzata che determinerebbero questo grave provvedimento. Soltanto in caso di inerzia del titolare il Prefetto può emanare la interdittiva: è la conferma da parte del Governo della necessità che i procedimenti amministrativi siano trasparenti e che possano essere assunti soltanto dopo un confronto con l'imprenditore. Non siamo infatti nell'ambito del segreto di una indagine penale ma, come in tutti i casi del mio interessamento, del tutto gratuito, per imprenditori ritenuti perbene e incensurati, si è trattato della difesa di imprese, dei lavoratori in esse impegnate e in più in generale dell'economia del territorio'.