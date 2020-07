Caso Zaki, Lega scarica Rossi. Lui insiste, Terra dei Padri lo difende

Ma Rossi insiste e non fa marcia indietro, sostenuto in modo più o meno eplicito dal circolo culturale La Terra dei Padri e dal suo leader Fabio De Maio, padre della consigliera Lega Beatrice De Maio. 'La campagna politico-mediatica per la scarcerazione dello studente universitario detenuto in Egitto, rappresenta un'ingerenza negli affari interni di uno Stato sovrano e che ha come obiettivo primario il deterioramento dei rapporti diplomatici e commerciali con Il Cairo. Uno Stato strategicamente importante per il nostro sistema-Paese e fondamentale nella lotta contro il fondamentalismo e l'oscurantismo islamista. Inoltre non prendo lezioni dal Pd che ha avallato in nome dei 'diritti umani' aggressioni militari alla Jugoslavia, alla Siria ed ha appoggiato operazioni di destabilizzazione dei governi nordafricani (le cosiddette 'Primavere' arabe)'.



'L'Italia aveva ottimi rapporti commerciali con Siria, Iran, Russia ed è stata penalizzata dalle sanzioni e dell'embargo. Questo per me è andare contro l'interesse nazionale. L'Egitto è importante per mille ragioni, lavori la diplomazia per i casi come quello dello studente, ma il clamore a volte è controproducente. Per tutto' - afferma a riguardo sempre sui social De Maio sostenendo in modo implicito la tesi di Rossi.

Lega di Modena spaccata dopo il post dell'ex candidato in consiglio comunale Luca Rossi sul caso Zaki.“Come Lega prendiamo le distanze dalle parole di Luca Rossi apparse nei giorni scorsi sul suo profilo Facebook privato - afferma il commissario provinciale Davide Romani -. La vita umana è sacra e non si scherza sulla salute delle persone. Il post di Rossi è del tutto personale non rispecchia la linea o il pensiero della Lega. Rossi inoltre non rappresenta, in alcun modo, la segreteria provinciale di Modena, per la quale, lo ricordiamo, è stata recentemente individuata nella mia persona l’unica figura di Referente”.