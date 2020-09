Castelfranco, Lega senza pace: due nuovi consiglieri se ne vanno

Non c'è pace per la Lega di Castelfranco Emilia. Dopo le dimissioni dei consiglieri Zannito e Corazza ( qui il link ) in polemica con la capogruppo Cristina Girotti Zirotti (), i due subentrati Gianluca Tomesani e Michele Sardone annunciano la loro uscita dal gruppo leghista.'Il 7 settembre abbiamo protocollato presso il Comune di Castelfranco Emilia, la richiesta per la creazione del nuovo Gruppo Consigliare denominato “Civica per Castelfranco” - scrivono in una nota i consiglieri Michele Sardone e Gianluca Tomesani - E contestualmente abbiamo comunicato, il conseguente nostro abbandono del gruppo Lega Salvini Premier. La volontà che ci ha spinto alla creazione di questo nuovo gruppo Consigliare, è innanzitutto quella di prendere le distanze dal precedente gruppo di appartenenza. Non certo, per gli ideali che ci hanno motivato nel candidarci. Ma non possiamo più condividere scelte e atteggiamenti della capogruppo. Che poco hanno la consistenza di una reale democrazia interna. Questa decisione è frutto di una scelta sofferta ma dovuta, dalla quale non possiamo esimerci, per il rispetto che abbiamo prima di tutto verso gli elettori che ci hanno dato le loro preferenze ed ovviamente verso tutti i cittadini. Ci preme ribadire, che il nostro atteggiamento di critica e lontananza dal precedente gruppo di appartenza, non è certo provocato dal salvaguardare presunti interessi personali o dal desiderio di ricoprire questa o quella poltrona. Al contrario la nostra coerenza è molto distante dalla corsa alle poltrone, di cui non ci sfugge di vederne l’ansietà di altri. Purtroppo il deteriorarsi dei rapporti politici, della fiducia e della coerenza politica non ci lascia alternative. Noi crediamo di essere persone dotate di forte senso di responsabilità sociale e senso del dovere, ci ritroviamo oggi a fare una scelta del genere, dolorosa ma necessaria per la gente di Castelfranco Emilia. Il nostro lavoro sarà svolto in continuità, con quello che fino ad oggi abbiamo svolto all’interno di questo Consiglio comunale: voteremo con il massimo senso di responsabilità e impegno nel rispetto del mandato ricevuto dal nostro elettorato. Voteremo di volta in volta per il bene del nostro paese, come abbiamo sempre fatto'.