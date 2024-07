Cognento, Dafne compie 100 anni: la Maletti la premia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nella mattinata di oggi a suonare al campanello di Dafne Giovani, nella casa di Cognento dove vive con la figlia, è stato l'assessore alla Sanità Francesca Maletti. Nel giorno del centesimo compleanno di Dafne, l’assessore, anche in rappresentanza del sindaco e dell’intera comunità, le ha infatti rivolto un augurio speciale e consegnato la medaglia della Bonissima.Commossa l’anziana che ha vissuto un secolo di storia tra Modena e Reggio, dove ha trascorso anche gli anni della guerra e della Resistenza a cui, giovanissima, ha comunque partecipato pur immobilizzata a letto a causa di una grave malattia, trasmettendo i messaggi agli amici partigiani che passavano da lei per salutarla, racconta la figlia Lorella.

Un impegno civile per la democrazia e la politica che, parallelamente alla cura per la famiglia, la ha contraddistinta anche in tutti gli anni a seguire, tanto che nell’occasione del centesimo compleanno, insieme alla figlia, alla nipote Sara che l’ha resa da pochi mesi bisnonna e agli amici, le si sono stretti attorno anche rappresentanti dello Spi Cgil di cui è una storica iscritta.

Con tutti loro e in particolare con l’assessore Maletti, Dafne ha condiviso l'importanza di esercitare il diritto e il dovere di votare nel prossimo appuntamento elettorale di novembre, a cui lei ha garantito parteciperà di sicuro.