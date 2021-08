'Collegamento Strettara - Fondovalle ok ma solo uniti si può fare'

'Il futuro progetto proposto al Presidente della Regione Bonaccini dai Sindaci dell’ Alto Frignano, che prevede il collegamento fra Strettara e la Fondovalle Panaro, percorso di 18 Km per un costo di circa 48 milioni di euro, è progetto ambizioso che non esclude la realizzazione di altri progetti strategici quali laTangenziale di Pavullo e la realizzazione delle quattro corsie nel tratto dell’ Estense da Pozza allaMadonna dei Baldaccini.Una rete viaria così articolata e sviluppata fornisce grandi prospettive per tutta la montagna, intermini di sviluppo economico con ricadute sul mantenimento della popolazione.Per riprogettare l’assetto viario della nostra montagna è necessario lavorare insieme, coinvolgendotutti gli organismi competenti, a partire dall’ Unione del Frignano.Il lavoro svolto in modo organico potrà dare più forza, corpo e concretezza alla realizzazione diprogetti cosi importanti.Presentandoci uniti potremmo valorizzare il nostro territorio, non solo per farci conoscere per leproposte culturali, per le bellezze ambientali e per l’ottima gastronomia, ma soprattutto peraffrontare le grandi sfide che ci attendono, prima delle quali mantenere e potenziare i servizipresenti che coprono tutto il Frignano, da Fiumalbo a Serramazzoni, a partire dall’Ospedale diPavullo, che dovrà prevedere la riapertura dei servizi rimossi in questi ultimi anni.La presenza di infrastrutture cosi importanti, in sinergia con le politiche della Regione, ad esempiola campagna “Vado a Vivere in Montagna”, che prevede l’erogazione di contributi alle giovanicoppie, potrà richiamare l’interesse degli imprenditori che vorranno investire sul nostro territorio efavoriranno la creazione di nuovi posti di lavoro.Per realizzare grandi progetti non dobbiamo solo sognare, ma anche agire, non basta la preparazionedi progetti ma bisogna lavorare per realizzarli, e questo dobbiamo farlo tutti insieme'Stefano ScaruffiCandidato Sindaco per il Comune di Pavullo nel Frignano