Elezioni Pavullo: si candida Stefano Scaruffi

Il centro sinistra di Pavullo, diviso sulla proposta di primarie lanciata nei giorni scorsi dal PSI, potrebbe ricompattarsi in un eventuale ballottaggio alle elezioni amministrative del prossimo autunno. Perché dopo diversi confronti all'interno dell'area progressista del comune, Stefano Scaruffi, già assessore ai lavori pubblici della giunta Canovi, scioglie la riserva e ufficializza la propria candidatura come futuro Sindaco, supportato dalla lista civica 'Idee in Comune'. Su di lui, oltre una parte della sinistra e della sinistra PD che non guarda con favore la candidatura di Graziano Pattuzzi, convergerebbero anche diverse anime del Movimento 5 stelle. Una operazione, quella di Scaruffi, che sembra muoversi, con i dovuti distingue, nel solco di quella tracciata a Finale Emilia, l'altro comune della provincia superiore ai 15.000 abitanti chiamato al voto d'autunno, con la candidatura di Mattia Veronesi, esponente e consigliere del M5S e sostenuto da Sinistra Italiana in alternativa al nome proposto dal PDUn progetto, quello di Scaruffi, che in chiara alternativa politica all'attuale amministrazione di centro destra guidata dal sindaco Luciano Biolchini, ricandidarsi, ha dichiaratamene 'l'obiettivo di intercettare il consenso delle forze progressiste della nostra città, alle quali viene chiesto di collaborare con questa lista per sviluppare un programma comune. Responsabilmente - dichiara Scaruffi - abbiamo puntato a lungo su una mediazione con tutte le forze che si riconoscono in un progetto di cambiamento rispetto all’ attuale Amministrazione, ma ora è arrivato il momento delle scelte. E' necessario, io credo, offrire una rappresentanza a tutta quell'area che non solo non si riconosce in chi governa attualmente la città, ma crede ad un’ alternativa.» «Come lista - prosegue il candidato - intendiamo proporci come riferimento civico per quelle forze e quei singoli cittadini che sognano un'amministrazione dinamica e innovativa, attentissima alle problematiche ambientali, ma capace anche di puntare con forza ad uno sviluppo sostenibile, non solo per Pavullo, ma per tutto il Frignano, che deve vedere nella nostra città un apripista sul futuro.»Sessantatrè anni, marito di Daniela, padre di Elena e Simona, Scaruffi è da sempre vicino al mondo del volontariato, soprattutto sportivo, in passato come consigliere regionale della FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) e da anni come presidente ed allenatore delle giovanili della Volley Pavullo. Negli anni Ottanta è stato tra i fondatori dell'AVAP Croce verde di Pavullo.Laureato in Scienze Agrarie, ha svolto tutta la propria attività lavorativa in Regione e Provincia nel settore agricoltura. Consigliere comunale con delega allo sport dal 2006 al 2011, è entrato per la seconda volta in Consiglio Comunale e poi nominato Assessore ai Lavori Pubblici dal 2011 al 2016. Incarico che gli ha permesso di acquisire esperienze nell’ ambito della gestione e della valorizzazione delle infrastrutture, ed in modo particolare sulla viabilità. Risalgono ai tempi del suo operato come assessore il progetto del Carrai e della Malandrone-Pratolino.'A concludere i lavori sono state poi le ditte vincitrici di appalti già programmati. Chi oggi governa ha semplicemente portato a termine interventi progettati dalla precedente Amministrazione' - sottolinea in una nota la lista 'Idee in Comune'.Un competitor, nel centro sinistra, almeno al primo turno, rispetto al candidato PD che ha avanzato il nome di Graziano Pattuzzi, attuale presidente Cispadana e già vicepresidente della provincia di ModenaGi. Ga.