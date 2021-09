Variante di Pavullo e collegamento con Strettara: candidati a confronto

ll collegamento della Nuova Estense dalle porte di Pavullo fino alla galleria di Strettara, diviso tra lo stralcio della variante cittadina compresa tra madonna Baldaccini e Pratolino, e lo stralcio da Pratolino alla galleria Strettara è tornato al centro della campagna elettorale attraverso l'azione del Comitato via Maestra che ha ripreso l'idea di progetto abbandonata negli anni '80 di prolungamento della nuova Estense per sottoporla al parere e all'eventuale iniziativa di coloro che si candidano a governare Pavullo nei prossimi 5 anni. L'incontro pubblico che si è svolto presso la sede dell'Unione dei Comuni a Pavullo, è servito ad illustrare il percorso e l'azione del Comitato. La Pressa ha raccolto l'opinione e l'impegno dei 4 sindaci. Ve li proponiamo di seguito- Sostenuto da Movimento 5 stelle, Pavullo Coraggiosa, Idee in Comune(Centro destra) - Sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, La Pineta(centro sinistra) - Candidato sindaco sostenuto da La Torre, Pattuzzi Sindaco, Volt(Civico) - Candidato sindaco sostenuto dalla lista Insieme per Pavullo