Viabilità Pavullo: la via Maestra alla prova dei candidati sindaco

Il collegamento della Nuova Estense dalle porte di Pavullo fino alla galleria di Strettara, diviso tra lo stralcio della variante cittadina compresa tra madonna Baldaccini e Pratolino, e lo stralcio da Pratolino alla galleria Strettare è tornato al centro della campagna elettorale attraverso l'azione del Comitato via Maestra che ha ripreso l'idea di progetto abbandonata negli anni '80 di prolungamento della nuova Estense per sottoporla al parere e all'eventuale iniziativa di coloro che si candidano a governare Pavullo nei prossimi 5 anni.Si tratta di un’opportunità preziosa per il territorio del Frignano, già caldeggiata e appoggiata dalle associazioni di categoria e darebbe impulso alle imprese, soprattutto a quelle delle aree più distanti dal capoluogo, come quelle dell'alto firgano. Un asse stradale che attraversi in modo rapido il Frignano, sfruttando la cosiddetta tangenziale di Pavullo e riprendendo i progetti degli anni ’80 per il collegamento con Strettara, toglierebbe la pressione del traffico su alcuni centri e darebbe un grande impulso anche al turismo.Fino ad ora un progetto di fattibilità per l'intero tratto non c'è ma è qui che entra in gioco l'azione politica che, ora a livello di impegno, il comitato chiede ai candidati sindaco di mettere in campo. Partendo nel reperire le risorse necessarie dove i soldi ci sono. Il Comitato è impegnato a sostenere e a promuovere l'idea di progetto, facendolo anche conoscere alla cittadinanza, oltre che ai candidati. L'incontro pubblico che si è svolto presso la sede della comunità montana è servito proprio a questo. Ad illustrare il percorso e l'azione del Comitato. Presenti tutti e 4 i candidati a sindaco. All'evento dedicheremo due approfondimenti. Il primo, di seguito, con l'intervista ai componenti del comitato Stefano Marchetti (coordinatore), e al componente Giuliano Romani, ex sindaco di Pavullo e già presidente della Comunità montanaNel secondo approfondimento, le interviste ai candidati sindaco